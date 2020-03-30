Во Владимирской области закрыли рынки и автомойки до 5 апреля
Губернатор Владимир Сипягин с целью недопущения распространения во Владимирской области коронавирусной инфекции внес изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности».
До 5 апреля 2020 года приостанавливается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в регионе услуги по:
- техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг;
- техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов.
Кроме того, на тот же срок закрываются все рынки и ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU