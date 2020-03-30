Во Владимирской области вырос спрос на продукты с большим сроком хранения

30 Март 2020 2020-03-30T15:07:41+03:00

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Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов рассказал, что предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме. В работе АПК из-за коронавируса ничего не изменилось, кроме роста цен на материалы.

- В этих сложных условиях мы наблюдаем рост цен на сырье, материалы, которые используются в производстве. И рост связан с изменением курса рубля. Есть увеличение в спросе населения на продукты длительного срока хранения и уменьшение – на продукты быстропортящиеся. Это требует перестройки производства и изменения логистики. Нами создана оперативная группа, в которую входят руководители предприятий АПК. Вопросы решаем в режиме онлайн, - сказал Константин Демидов.

На предприятия АПК не распространяется указ президента о нерабочей неделе. Но все же руководители предприятий перевели административно управляющий персонал на удаленную работу или выходные дни. Те, кто задействован в производстве, работают в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU