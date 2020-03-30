2020-03-30T14:38:29+03:00
Происшествия

Сотрудник ковровского предприятия продал документы о ремонте военной техники

В отношении него возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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Начальник коммерческо-сбытового отдела ОА «КЭМЗ», расположенного в Коврове, с 2016 по 2019 года подрабатывал, используя свое служебное положение. За деньги он передал своему знакомому техническую документацию, чтобы тот вместе со своими подчиненными изучил, как изготавливаются и ремонтируются комплектующие вооружения и военной техники. За это он получил двести тысяч рублей. Нарушения обнаружило и пресекло УФСБ России по Владимирской области. В марте в отношении сорокатрехлетнего жителя города оружейников возбуждено уголовное дело за незаконное получение денег в крупном размере за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц. Ему грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до девяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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