Начальника сбыта КЭМЗ подозревают во взяточничестве

30 Март 2020 2020-03-30T14:37:55+03:00

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Начальника коммерческо-сбытового отдела АО «КЭМЗ» подозревают во взяточничестве. По данным УФСБ по Владимирской области, с 2016 по 2019 годы он передавал знакомому техническую документацию по ремонту военной техники. За это он получил вознаграждение в 200 тысяч рублей.

В марте 2020г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СО по г.Ковров СУ СК России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.7 ст.204 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU