Ковровчанин и его подруга насмерть забили пенсионерку

30 Март 2020 2020-03-30T13:57:10+03:00

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Тридцатисемилетний ковровчанин и его знакомая, 31 года от роду, договорились попасть квартиру пенсионерки и ограбить ее. Горожанин от приятеля узнал, что пожилая женщина, много лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дектярева, живет одна и не боялся, что ему кто-то помешает. 17 ноября прошлого года пьяная парочка постучалась к пенсионерке и, попросив попить воды, вошла внутрь. Мужчина отвлекал хозяйку разговорами на кухне, а его боевая подруга в это время обшаривала комнату, стараясь отыскать ценности. Но пожилая женщина заподозрила неладное и увидев, что делает незваная гостья, стала кричать и звать на помощь. Чтобы утихомирить ее, ковровчанин напал на владелицу квартиры, заткнул ей рот пакетом, а потом избил деревянной скалкой. Пенсионерка, которой исполнился 71 год, умерла на месте происшествия. А парочка скрылась, утащив продукты и мобильник, стоившие в общей сложности около двух с половиной тысяч рублей. Ковровчанина, обвиняемого в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки, задержали через несколько дней и взяли под стражу. В скором времени его ждет суд. А вот его пособницу, уже судимую и лишенную родительских прав в отношении двух маленьких детей, ищут до сих пор. Она объявлена в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU