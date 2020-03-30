2020-03-30T13:07:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые заболевшие коронавирусом во Владимирской области: сразу два случая

Информация пока появилась только на федеральном сайте
Анна ДЕКТЯРЕВА
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На сайте Стопкоронавирус.РФ, который размещает официальную информацию о ситуации с распространением инфекции, в том числе от правительства России, появились обновленные данные по количеству зараженных на 12.00 30 марта. В статистику попали и первые заболевшие коронавирусом во Владимирской области. По данным федерального сайта, у нас 2 случая положительных анализов на коронавирус. В каких конкретно городах Владимирской области получены положительные анализы на коронавирус, не сообщается. Такие же данные - 2 положительных теста на коронавирус - опубликованы и на официальном сайте федерального Роспотребнадзора. При этом по данным оперативного штаба по предупреждению коронавируса, на 9.00 во Владимирской области случаев заболевания было не зафиксировано. Всего в России к полудню 30 марта было 1836 случаев коронавируса, из них 1226 в Москве. Умерло 9 человек. За последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, во Владимирской области с 20 марта всего проведено 1012 тестов на коронавирус. В России в сутки делается около 20 тысяч тестов, а всего с начала эпидемии проведено около 300 тысяч тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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