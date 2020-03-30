2020-03-30T11:51:44+03:00
Общество

Во вторник во Владимире ожидается снег

Зима ненадолго вернется в город
Артём Черепанов
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Во вторник 31 марта во Владимире ожидается снег. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -3 градусов, а снег будет идти весь день. Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о гололедице. Ветер во вторник будет северный, до 7 метров в секунду.

Зима вернется во Владимир ненадолго. Уже в среду горожан ждет небольшое потепление, но таких теплых выходных уже ждать не стоит. Апрель во Владимире будет классическим, погода будет больше напоминать раннюю весеннюю, нежели майскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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