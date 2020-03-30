Во Владимирской области закрылись МФЦ

30 Март 2020 2020-03-30T11:37:50+03:00

С 4 апреля они будут принимать только по предварительной записи

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Во Владимирской области введены новые меры противодействия коронавирусной инфекции. До 3 апреля будут закрыты многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. С 4 апреля они начнут принимать посетителей по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Кроме того, расширен список временно закрытых учреждений. Кроме кафе, ресторанов и баров закрыты ведомственные столовые, недоступные для посетителей «с улицы».

ИСТОЧНИК KP.RU