Во Владимирской области закрылись МФЦ
С 4 апреля они будут принимать только по предварительной записи
Изменить размер текста:
Во Владимирской области введены новые меры противодействия коронавирусной инфекции. До 3 апреля будут закрыты многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. С 4 апреля они начнут принимать посетителей по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Кроме того, расширен список временно закрытых учреждений. Кроме кафе, ресторанов и баров закрыты ведомственные столовые, недоступные для посетителей «с улицы».
ИСТОЧНИК KP.RU