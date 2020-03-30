Коронавирус во Владимирской области, новости на 30 марта

30 Март 2020 2020-03-30T11:29:29+03:00

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По состоянию на 9:00 30 марта во Владимирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. За прошедшие 10 дней было осмотрено 5220 человек, проведено 1012 лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Исследования на коронавирусную инфекцию во Владимирской области проводит лаборатория областного управления Роспотребнадзора. Исследования на Covid-19 также организованы на базе клинико-диагностической службы владимирской городской больницы №6.

Число обращений пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций за прошедшие сутки – 176 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 10.

В регионе организована работа 54 медицинских организаций для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции. В том числе помощь на дому больным с повышенной температурой организована в 37 учреждениях здравоохранения. В 14 организациях выделены дополнительные кадры для усиления помощи на дому. В 17 учреждениях здравоохранения организован приём больных с признаками ОРВИ через фильтр-боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU