Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: социальные и школьные проездные пока отменять не будут

30 Март 2020 2020-03-30T11:21:21+03:00

Но это не значит, что ситуация не может измениться

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В Москве еще до жесткого карантина ради благополучия и здоровья граждан мэр Собянин отменил все льготные карты на общественном транспорте. Это было сделано с целью снизить соблазны населения на поездки в метро, автобусах, трамваях и так далее. Ведь общественный транспорт - одно из самых потенциально опасных мест при угрозе эпидемии.

А что во Владимире? Ведь льготные и школьные проездные позволяют пенсионерам и детям ездить в автобусах и троллейбусах бесплатно. В пресс-службе администрации города Владимира сказали, что пока отменять действие льготных и школьных социальных карт власти не собираются.

"Здесь многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Если обстановка будет ухудшаться, то естественно какие-то ужесточения будут Мы оповестим население об этом сразу", сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU