Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: социальные и школьные проездные пока отменять не будут
В Москве еще до жесткого карантина ради благополучия и здоровья граждан мэр Собянин отменил все льготные карты на общественном транспорте. Это было сделано с целью снизить соблазны населения на поездки в метро, автобусах, трамваях и так далее. Ведь общественный транспорт - одно из самых потенциально опасных мест при угрозе эпидемии.
А что во Владимире? Ведь льготные и школьные проездные позволяют пенсионерам и детям ездить в автобусах и троллейбусах бесплатно. В пресс-службе администрации города Владимира сказали, что пока отменять действие льготных и школьных социальных карт власти не собираются.
"Здесь многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Если обстановка будет ухудшаться, то естественно какие-то ужесточения будут Мы оповестим население об этом сразу", сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU