Спектаклем Владимирского театра драмы открылся всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн"

30 Март 2020 2020-03-30T11:13:07+03:00

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"Большие гастроли-онлайн" – проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Министерства культуры России – открыл спектакль "Гамлет" в постановке Петра Орлова.

Ежегодная общероссийская программа гастролей театров сегодня перешла в онлайн-формат. Приостановлены планировавшиеся гастроли, перенесены "Большие гастроли" Владимирского академического театра во Владикавказе, но лучшие спектакли нашего театра можно будет увидеть на электронных площадках портала.

Спектакль владимирского театра, открывший проект, - обладатель Гран-при XXXII Международного театрального фестиваля Липецкие театральные встречи (2016 год), приза СЕРЕБРЯНЫЙ ВИТЯЗЬ XV юбилейного Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» (2017 год). Актриса Наталья Демидова, исполнительница роли Офелии, - обладатель ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА XV юбилейного Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь». Художник-постановщик Дмитрий Дробышев – обладатель ЗОЛОТОГО ДИПЛОМАXV юбилейного Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» за сценографию спектакля «Гамлет».

ИСТОЧНИК KP.RU