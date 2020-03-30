Режим повышенной готовности во Владимирской области из-за коронавируса: все социальные выплаты за апрель будут перечислены до 3 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T11:09:10+03:00

Речь идет о тех, кто получает их через банки

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Все социальные выплаты, пособия и компенсации, установленные семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам и другим лицам, перед которыми существуют финансовые обязательства Владимирской области, будут перечислены через финансово-кредитные организации не позднее 3 апреля 2020 года.

Отдельным категориям граждан, получающим меры социальной поддержки через почтовые отделения связи, доставка ежемесячных денежных выплат будет производиться согласно установленному графику – в дни получения пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU