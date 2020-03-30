Двоих гусевчан задержали с героином и метамфетамином

30 Март 2020 2020-03-30T09:54:00+03:00

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Завершены расследования уголовных дел в отношении 33- и 44-летнего местных жителей. Мужчин обвиняют в незаконном хранении наркотиков.По данным УМВД, при досмотре у 33-летнего мужчины оперативники нашли полимерный пакет героина - это показала экспертиза. Он купил его через тайник-закладку. 44-летний житель попался с метамфетамином при таких же обстоятельствах.

В настоящее время материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU