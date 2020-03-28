2020-03-28T12:16:02+03:00
Происшествия

На пожаре в жилом доме в Гусь-Хрустальном погиб пенсионер-инвалид

Предварительно - он был хозяином дома
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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28 марта в 06.42 пожарным сообщили о возгорании жилого дома в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. На место выехали 11 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. В результате пожара сгорела стена за печкой на площади 12 квадратных метров. К сожалению, в доме было найдено тело мужчины-инвалида 1957 года рождения, по предварительной информации он был хозяином дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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