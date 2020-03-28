Коронавирус во Владимирской области, новости на 28 марта 2020 года: зараженных - 0, осмотрено - 4757

28 Март 2020 2020-03-28T11:10:02+03:00

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По состоянию на 09.00 28 марта во Владимирской области случаев заражения коронавирусом не выявлено. В период с 20 марта врачами осмотрен 4757 человек. Число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки – 1299 человек.

На территории Владимирской области в группу риска входят более 375 тысяч человек, это люди старше 60 лет (более 231 тысячи) и люди в возрасте 20-59 лет, страдающие хроническими заболеваниями (более 143 тысяч).

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в больницах введена дистанционная выписка рецептов на лекарства. Врач свяжется с пациентом по телефону, выяснит состояние его здоровья и потребность в льготном лекарственном обеспечении.

Если пациенту нужна дистанционная консультация, он может позвонить в регистратуру по месту жительства. При необходимости рецепт будет выписан дистанционно - без осмотра пациента - и передан в аптеку. В свою очередь, работник аптеки свяжется с пациентом.

Номер телефона «горячей линии» по вопросам лечения и профилактики коронавирусной инфекции департамента здравоохранения администрации Владимирской области: 8 (800) 707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU