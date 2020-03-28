2020-03-28T11:10:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Владимирской области от 65 лет продукты будут привозить домой волонтеры

Волонтеры будут показывать пенсионерам специальную карточку, которая подтвердит, что он не мошенник
Валерия ПРОНИНА
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Распоряжение об организации такой работы 27 марта подписал губернатор Владимирской области. Чтобы заказать доставку продуктов и товаров первой необходимости, жители старше 65 лет могут обратиться по номерам Единого социального телефона (4922) 36-28-33 или 8 (800) 450-01-21, а также в местные администрации и в соцзащиту.

Доставлять продукты и товары первой необходимости прямо до двери будут волонтеры. Оплатить заказ можно после получения наличными. Волонтеры, сотрудники администраций и соцзащиты будут работать в перчатках и масках.

Волонтеры должны предъявить специальную карточку, а сотрудники администраций и соцзащиты - удостоверение. Чтобы уточнить сведения о человеке, выполняющим ваш заказ, наберите номер организации, которая вам его оформляла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жителям Владимирской области от 65 лет продукты будут привозить домой волонтеры
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