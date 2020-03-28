Во Владимирской области приостановили диспансеризацию, медосмотры и стоматологические услуги

28 Март 2020 2020-03-28T11:10:45+03:00

Также временно закроют бани, салоны красоты, ярмарки и рынки

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Губернатор Владимир Сипягин издал Указ о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого и детского населения в больницах. Плановая медицинская помощь также приостановлена. Ограничение введено на период действия режима повышенной готовности.

Кроме того, с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливается работа:

– объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости;

– рынков, ярмарок непродовольственных товаров, за исключением товаров первой необходимости;

– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие.

Также не будут работать стоматологии, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU