Во Владимирской области приостановили диспансеризацию, медосмотры и стоматологические услуги
Губернатор Владимир Сипягин издал Указ о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого и детского населения в больницах. Плановая медицинская помощь также приостановлена. Ограничение введено на период действия режима повышенной готовности.
Кроме того, с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливается работа:
– объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости;
– рынков, ярмарок непродовольственных товаров, за исключением товаров первой необходимости;
– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие.
Также не будут работать стоматологии, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU