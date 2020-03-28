2020-03-28T11:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Гостиницам Владимирской области запретили принимать посетителей

А то было москвичи хотели ринутся к нам на отдых. Но это не каникулы!
Валерия ПРОНИНА
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В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) губернатор Владимир Сипягин расширил меры защиты населения региона.

С 28 марта гостиницам всех видов, расположенным на территории области, временно запрещается принимать клиентов и заключать договоры с потребителями, сообщает администрация Владимирской области.

В связи с объявленной нерабочей неделей во Владимирскую область хотели приехать московские гости. На популярных турфорумах России они активно обсуждали поездки в Суздаль, Гороховец, Александров и Юрьев-Польский, а также во Владимир. Туристов-москвичей не останавливало то, что дополнительные нерабочие дни объявлены не для отдыха, а для самоизоляции. Теперь гостиницы, хостелы, пансионаты, отели, турбазы закрыты. Пусть хотя бы эта мера остановит туристов.

Владимирская область на данный момент - единственный регион, близкий к Москве, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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