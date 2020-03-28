Вице-губернатором Владимирской области станет министр инвестиций Республики Коми

28 Март 2020 2020-03-28T10:25:23+03:00

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В ближайшее время Александр Ремига будет назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора, сообщает пресс-служба администрации области. Помимо него, до финального этапа отбора дошли директор департамента территориального развития Севастополя Валентин Демидов, гендиректор туристической компании «Антарес» Дмитрий Козлов и специалист в области финансового консалтинга Ольга Макеева.

После выступлений всех кандидатов на должность первого заместителя губернатора, курирующего промышленность и экономическую политику, эксперты, в число которых вошел и Максим Брусенцов, уволившийся с этой должности 23 марта, рекомендовали Владимиру Сипягину отдать предпочтение 38-летнему Александру Ремиге. Он закончил Военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности инженер-механик, параллельно получил диплом менеджера государственной службы в Северо-Западной Академии государственной службы. Александр Ремига имеет опыт руководящей работы в коммерческих и государственных предприятиях. С 2014 по 2017 год занимал управленческие должности в Правительстве Орловской области, в т.ч. заместителя Председателя Правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйства. В настоящее время он является министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

- Президент региональной Торгово-промышленной палаты Иван Аксенов считает, что Александр Ремига является наиболее подходящим кандидатом на должность первого заместителя губернатора, поскольку у него есть все необходимые компетенции, опыт, выстроены контакты с Минпромторгом и Минэкономразвития. Он знает бизнес-процессы, а коллеги из ТПП Орловской области отзываются о нем как о профессионале, - сообщают в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU