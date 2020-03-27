Пьяный водитель из Коврова получил реальный срок

27 Март 2020 2020-03-27T16:11:43+03:00

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Жителя Коврова заметили вечером 12 января, колесящего по улицам родного города. Маневры водителя, который, как выяснилось позднее, был пьяным, привлекли внимание полицейский, которые его и задержали. Как оказалось, местный житель уже попадался нетрезвым за рулем и имел за это неснятую и непогашенную судимость. К счастью, от его езды подшофе никто не пострадал. Городской суд признал его виновным и за повторное преступление назначил реальный срок – полгода в колонии. Кроме того, два с половиной года ему запрещено садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU