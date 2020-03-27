2020-03-27T15:07:17+03:00
Происшествия

Во Владимире бабушку оштрафовали на 2 тысячи рублей за поджог травы

Женщина испугалась и сама стала тушить огонь
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В микрорайоне Оргтруд жительница частного дома - 66-летняя пенсионерка - решила провести уборку на своей территории и сжечь сухую траву. Подул сильный ветер, который разнес пламя по всему участку, женщина испугалась и набрала "112". Пенсионерка стала сама тушить возгорание на площади 30 квадратных метров. Она потушила пламя до приезда пожарных.

Пенсионерку оштрафовали на 2 тысячи рублей - существовала угроза распространения огня на жилой дом и хозяйственные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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