Во Владимире бабушку оштрафовали на 2 тысячи рублей за поджог травы
Женщина испугалась и сама стала тушить огонь
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В микрорайоне Оргтруд жительница частного дома - 66-летняя пенсионерка - решила провести уборку на своей территории и сжечь сухую траву. Подул сильный ветер, который разнес пламя по всему участку, женщина испугалась и набрала "112". Пенсионерка стала сама тушить возгорание на площади 30 квадратных метров. Она потушила пламя до приезда пожарных.
Пенсионерку оштрафовали на 2 тысячи рублей - существовала угроза распространения огня на жилой дом и хозяйственные постройки.
ИСТОЧНИК KP.RU