2020-03-27T15:01:36+03:00
Общество

Владимирским школьникам на неделю запретили выходить на улицу

Но городская администрация уверяет, что это касается только ночного времени
Ирина Мальцева
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Родители владимирских школьников получили письма от классных руководителей, в которых говорится, что с 30 марта по 5 апреля ученикам запрещено появляться не только в кафе и кинотеатрах, которые и так закрыты, но и в общественных местах, а также на улицах. В письме, составленном на бланке администрации города Владимира и подписанном и.о. начальника управления образования городской администрации Еленой Марковой родителям ненавязчиво напоминают об ответственности за соблюдение этого режима. Так что, детям действительно нельзя выйти на свежий воздух, хотя карантин и комендантский час не введен? Как оказалось, нет. Как объяснили в городской администрации, выйти на прогулку ученикам не запрещают, но только днем. Ночью и вечером, когда действует комендантский час для несовершеннолетним, детям на улице делать нечего, находиться там они могут только с родителями или опекунами. А письмо разослали, как говорят чиновники, чтобы привлечь внимание к угрозе быстрого распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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