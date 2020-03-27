В Юрьев-Польском доме культуры торговали маскам из бумажных полотенец

27 Март 2020 2020-03-27T14:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Как выяснила прокуратура, 17 марта врио директора муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и досуга» города Юрьев-Польский» издал приказ, по которому допускал в центр исключительно в медицинских масках. При этом документом назначалось ответственное лицо за продажу защитных повязок и устанавливалась цена за одну повязку - десять рублей. Эти маски изготавливали сами сотрудники художественно-оформительского отдела культурного центра из бумажных полотенец и канцелярских принадлежностей, которые покупали в магазине. Самодельными масками торговали на первом этаже Центра культуры и досуга, пробивали чек в кассе, а деньги поступали на счета центра. Сейчас по требованию прокуратуры нарушения устранены, а незаконная торговля прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU