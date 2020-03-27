Лже-полицейский лишил жительницу Владимира денег

27 Март 2020 2020-03-27T14:17:35+03:00

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Тридцапятилетний владимирец в марте прошлого года обратился к незнакомке, которая приняла его за полицейского. Воспользовавшись ошибкой горожанки, он разговорил ее, а когда женщина проконсультировалась с ним по вопросам трудоустройства в правоохранительные органы, пообещал помочь. Вошел к ней в квартиру, выяснил ее персональные данные, в том числе те, которые нужны для пользования банковскими картами, под благовидным предлогом отослал ее в соседнюю комнату, а сам утащил ее банковскую карту. Позднее он снял в банкомате все хранившиеся на карте средства. В суде мужчина, ранее не раз судимый за подобные преступления, полностью признал ,возместил ущерб. Но по решению Фрунзенского районного суда его отправили за решетку на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU