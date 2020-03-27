2020-03-27T14:07:01+03:00
Общество

Во Владимирской области ввели особый противопожарный режим

Его установили до 6 апреля
Виктория СУХОВА
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Из-за увеличения количества пожаров в жилом секторе, учитывая прогнозируемое повышение класса пожарной опасности в лесах принято решение об установлении на территории Владимирской области особого противопожарного режима с 27 марта до 6 апреля.

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Кроме того, органам власти на местах рекомендовано запретить разведение костров и посещение гражданами лесов и провести с жителями региона разъяснительную работу.

Напоминаем, что введение особого противопожарного режима влечёт за собой увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. От 2 до 4 тысяч заплатят частные лица, от 15 до 30 тысяч - должностные лица, от 200 до 400 тысяч - юридические лица.

В регионе зафиксировано уже 115 фактов загорания травы на общей площади более чем 80 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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