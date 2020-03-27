Прокуратура проверит, почему сгорели десять домов в Меленковском районе

27 Март 2020 2020-03-27T14:04:29+03:00

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Трава около деревни Анохино в Меленковском районе загорелась 26 марта. Хотя пожарные приехали немедленно, из-за пала травы сгорело десять домов, из них четыре жилые, четыре нежилые и две дачи. Всего выгорело 500 квадратных метров, к счастью, от огня никто не пострадал. Предварительно причиной пожара явилось отсутствие противопожарной опашки населенного пункта. Областная прокуратура проводит проверку по факту пожара, во время которой дадут оценку готовности органов местного самоуправления и противопожарных служб к пожароопасному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU