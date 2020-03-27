2020-03-27T13:41:52+03:00
Звезды

Владимирцы не смогут посмотреть трасляцию концерта «Хор_ONLINE»

Центр классической музыки отменил ее
Виктория СУХОВА
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На странице концерта «Хор_ONLINE» ВКонтакте появилась новость, что выступление музыкантов, запланированное на 3 апреля, не состоится. Услышать их нельзя будет даже в интернете. Вот, что написано в социальной сети:

"Уважаемые слушатели, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также объявленной выходной неделей с 28 марта по 5 апреля, мы вынуждены отменить трансляцию концерта «Хор_ONLINE» ".

Будем надеяться, что после внеплановых выходных трансляции возобновлятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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