Владимирцы не смогут посмотреть трасляцию концерта «Хор_ONLINE»

27 Март 2020 2020-03-27T13:41:52+03:00

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На странице концерта «Хор_ONLINE» ВКонтакте появилась новость, что выступление музыкантов, запланированное на 3 апреля, не состоится. Услышать их нельзя будет даже в интернете. Вот, что написано в социальной сети:

"Уважаемые слушатели, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также объявленной выходной неделей с 28 марта по 5 апреля, мы вынуждены отменить трансляцию концерта «Хор_ONLINE» ".

Будем надеяться, что после внеплановых выходных трансляции возобновлятся.

ИСТОЧНИК KP.RU