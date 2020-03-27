Во Владимире загорелся жилой дом из-за неисправной работы электросети

27 Март 2020 2020-03-27T13:39:29+03:00

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27 марта в 4 утра в МЧС сообщили о пожаре в двухквартирном жилом доме во Владимире, на улице Жуковского. Пожарных вызвал житель одной из квартир, все люди выбежали из дома самостоятельно, до прибытия сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Очаг возгорания был на чердаке, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС не дали огню полностью уничтожить дом. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

На месте работали 15 пожарных и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU