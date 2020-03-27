Центры занятости Владимирской области переходят на дистанционную работу
Для предупреждения распространения коронавируса Центры занятости региона будут работать дистанционно. Из личного кабинета на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения безработные и работодатели могут направить заявку на услугу, которая будет оказана в электронном виде. Результат предоставления услуги направляется заявителю также в электронном виде.
Для дистанционного общения со специалистами Центров занятости населения граждане и работодатели могут использовать электронную почту, почтовую, телефонную и мобильную связь, факсы, интерактивный портал департамента по труду и занятости населения – vladzan.ru.
Работодатели могут подавать сведения о вакансиях, квотировании, высвобождении, режиме неполной занятости и другую информацию в электронном виде. В рамках услуги содействия в подборе необходимых работников работодатели на интерактивном портале имеют возможность общения с соискателем с помощью сервиса видеособеседования.
ИСТОЧНИК KP.RU