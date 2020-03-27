Центры занятости Владимирской области переходят на дистанционную работу

27 Март 2020 2020-03-27T13:33:31+03:00

Двери для посетителей будут закрыты с 27 марта по 6 апреля

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Для предупреждения распространения коронавируса Центры занятости региона будут работать дистанционно. Из личного кабинета на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения безработные и работодатели могут направить заявку на услугу, которая будет оказана в электронном виде. Результат предоставления услуги направляется заявителю также в электронном виде.

Для дистанционного общения со специалистами Центров занятости населения граждане и работодатели могут использовать электронную почту, почтовую, телефонную и мобильную связь, факсы, интерактивный портал департамента по труду и занятости населения – vladzan.ru.

Работодатели могут подавать сведения о вакансиях, квотировании, высвобождении, режиме неполной занятости и другую информацию в электронном виде. В рамках услуги содействия в подборе необходимых работников работодатели на интерактивном портале имеют возможность общения с соискателем с помощью сервиса видеособеседования.

ИСТОЧНИК KP.RU