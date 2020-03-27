2020-03-27T13:27:10+03:00
Звезды

Владимирский спектакль "Гамлет" открыл всероссийский проект «Большие гастроли-онлайн»

Только ВКонтакте спектакль посмотрело около двух тысяч зрителей
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Большие гастроли-онлайн» – проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Министерства культуры – открыл спектакль «Гамлет» в постановке Петра Орлова.

Ежегодная общероссийская программа гастролей театров сегодня перешла в онлайн-формат. Приостановлены планировавшиеся гастроли, перенесены «Большие гастроли» Владимирского академического театра во Владикавказе, но лучшие спектакли нашего театра можно будет увидеть на электронных площадках портала «Большие гастроли».

Во Владимирском театре «Гамлет» был поставлен впервые со дня основания театра. Спектакль победитель нескольких международных фестивалей и обладатель Гран-при XXXII Международного фестиваля в Липецке.

Спектакль шел одновременно на всех пяти площадках портала «Большие гастроли» - во всех соцсетях проекта, на странице сайта. Только на странице группы «Больших гастролей» «ВКонтакте» спектакль онлайн посмотрело около 2 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцы не смогут посмотреть трасляцию концерта «Хор_ONLINE»
Во Владимире загорелся жилой дом из-за неисправной работы электросети
Центры занятости Владимирской области переходят на дистанционную работу
Владимирский спектакль "Гамлет" открыл всероссийский проект «Большие гастроли-онлайн»
Выпил - врезался в забор: владимирец уступил полицейским в гонке преследования
Житель Юрьев-Польского обокрал приятеля
Муромлянин пришел в гости и утащил банковскую карту
Сотрудники Владимирского «Волгобаса» обратились в прокуратуру
ВлГУ вошел в 30 самых востребованных классических вузов России
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
Коронавирус во Владимирской области, новости на 27 марта 2020 года: зараженных - 0
ВТБ Пенсионный фонд принял решение о досрочной выплате пенсий своим клиентам
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Жителям Владимирской области продлят выплаты пособий без подачи документов
В Коврове задержали мужчину с марихуаной
Белый дом: владимирцам 70 лет и старше рекомендуется оставаться дома
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Заявление ВТБ
В Муроме из-за курения загорелся дом: погиб мужчина
Выплату пособий и льгот на следующие полгода владимирцам продлят автоматически
Глава 33 региона рекомендовал работодателям перевести "на дистанционку" мам с детьми
Бывший сотрудник Владимирского юридического института брал по 300 тысяч со студентов на строительство своего дома
В четырех муниципальных образованиях Владимирской области ввели особый противопожарный режим
Во Владимире водитель грузовика "догнал" на светофоре патрульную машину
Из-за теплой зимы владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует плату за отопление
В ОКБ и Юрьевецкой больнице развернут инфекционные госпитали