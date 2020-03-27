Владимирский спектакль "Гамлет" открыл всероссийский проект «Большие гастроли-онлайн»

27 Март 2020 2020-03-27T13:27:10+03:00

Только ВКонтакте спектакль посмотрело около двух тысяч зрителей

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«Большие гастроли-онлайн» – проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Министерства культуры – открыл спектакль «Гамлет» в постановке Петра Орлова.

Ежегодная общероссийская программа гастролей театров сегодня перешла в онлайн-формат. Приостановлены планировавшиеся гастроли, перенесены «Большие гастроли» Владимирского академического театра во Владикавказе, но лучшие спектакли нашего театра можно будет увидеть на электронных площадках портала «Большие гастроли».

Во Владимирском театре «Гамлет» был поставлен впервые со дня основания театра. Спектакль победитель нескольких международных фестивалей и обладатель Гран-при XXXII Международного фестиваля в Липецке.

Спектакль шел одновременно на всех пяти площадках портала «Большие гастроли» - во всех соцсетях проекта, на странице сайта. Только на странице группы «Больших гастролей» «ВКонтакте» спектакль онлайн посмотрело около 2 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU