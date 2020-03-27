Выпил - врезался в забор: владимирец уступил полицейским в гонке преследования

27 Март 2020 2020-03-27T13:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Курьезный случай произошел во Владимире, 26 марта, в десятом часу вечера. В дежурную часть поступил звонок от жителя, который сообщил, что двигающийся по Суздальскому проспекту водитель на белой "Ниве" подозрительно себя ведет. Инспекторы ГИБДД "Ниву" догнали и потребовали водителя остановиться, но тот рванул дальше. Правда, уехал 28-летний житель Боголюбова недалеко. При попытке оторваться от полицейской машины, он врезался в металлическое ограждение. Потом выяснилось, что паренек был изрядно пьян. А машина, вероятнее всего, угнана. Ко всему прочему молодой человек был еще и без прав. К счастью, никто из людей не пострадал. Горе-водитель задержан, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU