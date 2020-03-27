Житель Юрьев-Польского обокрал приятеля
Вернуть свое имущество владельцу помогла полиция
Изменить размер текста:
Сорокашестилетний местный житель обратился в полицию, заявив о пропаже мобильного телефона, стоившего восемь тысяч рублей. Как оказалось, накануне случившейся пропажи у него гости приятель – житель одного из районных сел. Он и прихватил сотовый. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, аппарат, который он планировал оставить для личного пользования, изъяли и вернули владельцу. Сейчас нечестному гостю грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU