Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта 2020 года: зараженных - 0
В период с 20 по 25 марта включительно осмотрено 4146 человек
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В 33 регионе на 9 утра 26 марта официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. На сайте департамента здравоохранения сообщается, что с 20 по 25 марта включительно марта было осмотрено 4146 человек. За последние сутки с признаками ОРВИ к врачам обратились 1386 человек. Однако не сообщается, какое количество жителей Владимирской области за последние сутки протестировали на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU