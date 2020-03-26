2020-03-26T09:47:43+03:00
Спорт

Владимирские боксеры взяли несколько медалей на первенстве вооруженных сил России среди юношей

В турнире принимали участие 215 спортсменов
Алексей СУХОВ
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предоставлено федерацией бокса Владимирской области.предоставлено федерацией бокса Владимирской области.
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С 14 по 20 марта в Подольске Московской области прошло первенство Вооружённых сил России по боксу среди юношей 2006-2007 годов рождения. В турнире принимали участие 215 боксёров из разных регионов страны.

Как сообщает областная федерация бокса, команду Владимирской области представляли боксёры из Петушинского района: Артем Каримов, Рашид Касимов, Степан Климов, а также кольчугинский боксёр Никита Строков. По итогам шести дней соревнований наши ребята добились следующих результатов: Никита Строков занял третье место, Артем Каримов провёл три боя и стал бронзовым призёром. Степан Климов тоже провёл три боя и уступил своему сопернику только в финале, завоевав второе место. Рашид Касимов в упорном бою уступил с разногласием судей сопернику из Калмыкии.

По итогам турнира победителей и призёров награждал Денис Лебедев - Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBA, IBF.

ИСТОЧНИК KP.RU

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