2020-03-25T21:25:16+03:00
Общество

Во Владимире назвали лучших педагогов 2020 года

За звание "лучшего педагога" боролись 18 человек
Алена Головина
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Сегодня во Владимире подвели итоги конкурса "«Педагог года. Педагогический дебют 2020». Результаты огласили в режиме онлайн на сайте Городского информационно-методического центра. В этом году в конкурсе участвовали 18 педагогов из девяти школ и девяти детских садов. В заочном туре жюри оценивало фото- и видеопрезентации претендентов, а также их личные блоги и страницы в соцсетях. В очном туре участники демонстрировали свои достижения и мастерство в проведении уроков. По итогам 26 городского конкурса лучшим учителем 2020 года признана Татьяна Алексеевна Павлова из школы №22. Она преподает иностранный язык. А лучшим воспитателем стала Татьяна Вячеславовна Морозова из детского сада №13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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