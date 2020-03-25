2020-03-25T17:58:04+03:00
Происшествия

За разбойное нападение на бар жители Петушинского района получили условные сроки

Среди нападавших были двое несовершеннолетних
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Петушинском районе, 21 апреля 2019 года. Двое 17-летних подростков сговорились с тремя взрослыми напасть и ограбить местный бар. Они закрыли свои лица, вооружились битой и ворвались в заведение. Дебоширы нанесли несколько ударов бармену и посетителю. Поднялась паника. "Доблестная пятерка" этим воспользовалась и украла металлический ящик с деньгами - там было 9 тысяч рублей, и 2 баллона с азотом. Затем налетчики отправились в гараж, где и разделили добычу. За разбой суд назначил четверым участникам преступления по 3 года условно, а пятый был признан невменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире назвали лучших педагогов 2020 года
За разбойное нападение на бар жители Петушинского района получили условные сроки
В Гусь-Хрустальном во время пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 22 жителей
80-летнюю ковровскую дачницу оштрафовали за поджог травы на своем участке
Во Владимирской области сменился бизнес-омбудсмен
Вязниковский предприниматель торговал опасными пельменями
Во Владимире на время угрозы коронавируса приостановили проверки малого и среднего бизнеса
В 33 регионе подростки на мотоциклах и скутерах зачастую становятся участниками аварий
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей
Во Владимире рабочий погиб в шахте лифта
Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан
Владимирская областная научная библиотека начинает проект "Встречи ОНЛАЙН"
26-летнего муромлянина осудят за угрозу шприцем кассиру
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 марта 2020 года: пока ноль
Губернатор Владимир Сипягин рекомендовал религиозным организациям ввести ограничения на посещения
«Родная партия» во Владимирской области будет настаивать о законе о родовых поместьях
Трое владимирцев отдали мошенникам свои телефоны