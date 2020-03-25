За разбойное нападение на бар жители Петушинского района получили условные сроки

25 Март 2020 2020-03-25T17:58:04+03:00

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Инцидент произошел в Петушинском районе, 21 апреля 2019 года. Двое 17-летних подростков сговорились с тремя взрослыми напасть и ограбить местный бар. Они закрыли свои лица, вооружились битой и ворвались в заведение. Дебоширы нанесли несколько ударов бармену и посетителю. Поднялась паника. "Доблестная пятерка" этим воспользовалась и украла металлический ящик с деньгами - там было 9 тысяч рублей, и 2 баллона с азотом. Затем налетчики отправились в гараж, где и разделили добычу. За разбой суд назначил четверым участникам преступления по 3 года условно, а пятый был признан невменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU