2020-03-25T17:14:17+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном во время пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 22 жителей

И спасли жизнь женщине, которая находилась в бессознании
Алена Головина
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В Гусь- Хрустальном во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 22 человекВ Гусь- Хрустальном во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 22 человекФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Пожар случился в Гусь-Хрустальном, в пятиэтажке на улице Транспортной. 25 марта, в половине третьего дня спасателям поступило сообщение, что в доме загорелась квартира. Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, в горящем помещении они обнаружили женщину. Она лежала в коридоре в бессознании. 65-летнюю хозяйку удалось спасти. Всего же на пожаре было эвакуировано 22 человека, в числе которых четверо детей. Причина возгорания выясняется. Известно, что огонь вспыхнул на кухне и распространился на площади 5 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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