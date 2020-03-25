2020-03-25T16:51:38+03:00
Происшествия

80-летнюю ковровскую дачницу оштрафовали за поджог травы на своем участке

Так пенсионерка решила «прибраться» на территории
Вероника ПАНИНА
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Около часу дня 25 марта в главное управление МЧС по Владимирской области позвонили жители Ковровского района и сообщили, что на территории садово-некоммерческого товарищества «Тюльпан» горит сухая трава. Пожарные, которые выехали на место, обнаружили, что кто-то поджег сухой прошлогодний бурьян и кучи мусора, оставленные дачниками с прошлого года. Как выяснилось позже, «Тюльпан» - полузаброшенное садовое товарищество, многие участки пустуют без хозяев десятки лет, поэтому вся территория сильно заросла сухостоем. Владелица одного из пока не заброшенных участков, 80-летняя пенсионерка, решила к началу сезона прибраться на своей территории и сжечь ветки, чтобы подготовить золу для удобрений. Но не уследила за разведенным костром, и ветер перекинул огонь на соседние участки, откуда он по сухому бурьяну начал распространяться по всей округе. Загорелась не только трава, но и прошлогодние кучи мусора, оставленные другими садоводами.

Пожарные сумели остановить огонь и не допустить, чтобы он перекинулся на дачные домики, часть из которых еще используется. Сгорела только сухая трава, но на довольно большой площади — около 10 гектаров.

На пенсионерку, которая по неосторожности чуть не сожгла все садовое товарищество, составили административный протокол и оштрафовали бабушку на 2 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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