Во Владимирской области сменился бизнес-омбудсмен
25 марта депутаты Законодательного собрания Владимирской области единогласно проголосовали за нового бизнес-омбудсмена региона.
Им стала Алла Матюшкина. Она изначально претендовала на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 33-м регионе от администрации Владимирской области. Вместе с ней за данный пост боролись Екатерина Краскина и Сергей Кучер.
Алла Матюшкина во время выдвижения своей кандидатуры для участия в конкурсе говорила, что возглавить аппарат бизнес-омбудсмена должен профессиональный юрист и утверждала, что в регионе необходимо создать центр медиации.
ИСТОЧНИК KP.RU