Во Владимирской области сменился бизнес-омбудсмен

25 Март 2020 2020-03-25T16:22:37+03:00

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25 марта депутаты Законодательного собрания Владимирской области единогласно проголосовали за нового бизнес-омбудсмена региона.

Им стала Алла Матюшкина. Она изначально претендовала на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 33-м регионе от администрации Владимирской области. Вместе с ней за данный пост боролись Екатерина Краскина и Сергей Кучер.

Алла Матюшкина во время выдвижения своей кандидатуры для участия в конкурсе говорила, что возглавить аппарат бизнес-омбудсмена должен профессиональный юрист и утверждала, что в регионе необходимо создать центр медиации.

ИСТОЧНИК KP.RU