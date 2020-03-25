Вязниковский предприниматель торговал опасными пельменями

25 Март 2020 2020-03-25T15:38:47+03:00

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В марте 2020 года специалисты Россельхознадзора по Владимирской области проверили индивидуального предпринимателя, который занимается торговлей мясом и производством мясных полуфабрикатов. В ходе внеплановой проверки сотрудники Россельхознадзора нашли 8 килограммов пельменей, которые были без ветеринарных документов.

Кроме того, при анализе данных из ФГИС "Меркурий" (прим.ред. система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль) установлено, что индивидуальный предприниматель не всегда гасил электронные ветеринарные сопроводительные документы. В отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении.

- Небезопасная пищевая продукция изъята из обращения по решению владельца. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле у специалистов Управления, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU