2020-03-25T15:35:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире на время угрозы коронавируса приостановили проверки малого и среднего бизнеса

Их отменили до 1 мая
Алексей СУХОВ
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин приостановил проверки малого и среднего бизнеса в областном центре вплоть до 1 мая.

Сделано это по просьбе бизнесменов, которые часто жаловались, что сейчас из-за угрозы коронавирусной инфекции им приходятся особенно тяжело. Кроме того, данный запрет введен и на федеральном уровне. До 1 мая приостанавливается назначение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также сохраняется проведение проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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