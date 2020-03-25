Во Владимире рабочий погиб в шахте лифта

25 Март 2020 2020-03-25T14:42:09+03:00

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Утром 21 марта работник, работавший на основании договора подряда, заключенного с ООО «Монолитчик-плюс» крепил защитную перегородку в шахте лифта строящейся многоэтажки на улице Нижняя Дуброва. Выполняя задание, мужчина наступил на незакрепленную надлежащим образом перегородку, потерял равновесие и упал вниз с высоты 11 этажа. Сорокадевятилетний рабочий скончался. Как установило следствие, мужчина, вопреки требованиям пожарной безопасности, работал без каски и монтажного троса. Сейчас по факту гибели владимирца возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU