2020-03-25T14:42:09+03:00
Происшествия

Во Владимире рабочий погиб в шахте лифта

По факту гибели возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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Утром 21 марта работник, работавший на основании договора подряда, заключенного с ООО «Монолитчик-плюс» крепил защитную перегородку в шахте лифта строящейся многоэтажки на улице Нижняя Дуброва. Выполняя задание, мужчина наступил на незакрепленную надлежащим образом перегородку, потерял равновесие и упал вниз с высоты 11 этажа. Сорокадевятилетний рабочий скончался. Как установило следствие, мужчина, вопреки требованиям пожарной безопасности, работал без каски и монтажного троса. Сейчас по факту гибели владимирца возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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