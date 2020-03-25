2020-03-25T14:16:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан

Обращения принимаются только через портал "Госуслуги" и по почте
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель государственной жилищной инспекции Владимирской области и его замы с 23 марта приостановили личный приём граждан. Официальная формулировка - из-за рекомендаций Минздрава и введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Обращения в госжилинспекцию в период действия режима повышенной готовности можно отправить лишь следующими способами:

- в электронном виде (с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru или на электронную почту инспекции vladgji@mail.ru. Для целей проведения инспекцией проверок рекомендуется направлять обращения через ГИС ЖКХ);

- почтовым оправлением по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3 либо 600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21.

В случаях крайней необходимости посещения государственного учреждения стоит предусмотреть меры индивидуальной защиты (медицинскую маску или иные средства защиты).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном во время пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 22 жителей
80-летнюю ковровскую дачницу оштрафовали за поджог травы на своем участке
Во Владимирской области сменился бизнес-омбудсмен
Вязниковский предприниматель торговал опасными пельменями
Во Владимире на время угрозы коронавируса приостановили проверки малого и среднего бизнеса
В 33 регионе подростки на мотоциклах и скутерах зачастую становятся участниками аварий
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей
Во Владимире рабочий погиб в шахте лифта
Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан
Владимирская областная научная библиотека начинает проект "Встречи ОНЛАЙН"
26-летнего муромлянина осудят за угрозу шприцем кассиру
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 марта 2020 года: пока ноль
Губернатор Владимир Сипягин рекомендовал религиозным организациям ввести ограничения на посещения
«Родная партия» во Владимирской области будет настаивать о законе о родовых поместьях
Трое владимирцев отдали мошенникам свои телефоны