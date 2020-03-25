Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан

25 Март 2020 2020-03-25T14:16:23+03:00

Обращения принимаются только через портал "Госуслуги" и по почте

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Руководитель государственной жилищной инспекции Владимирской области и его замы с 23 марта приостановили личный приём граждан. Официальная формулировка - из-за рекомендаций Минздрава и введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Обращения в госжилинспекцию в период действия режима повышенной готовности можно отправить лишь следующими способами:

- в электронном виде (с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru или на электронную почту инспекции vladgji@mail.ru. Для целей проведения инспекцией проверок рекомендуется направлять обращения через ГИС ЖКХ);

- почтовым оправлением по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3 либо 600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21.

В случаях крайней необходимости посещения государственного учреждения стоит предусмотреть меры индивидуальной защиты (медицинскую маску или иные средства защиты).

ИСТОЧНИК KP.RU