Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан
Руководитель государственной жилищной инспекции Владимирской области и его замы с 23 марта приостановили личный приём граждан. Официальная формулировка - из-за рекомендаций Минздрава и введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.
Обращения в госжилинспекцию в период действия режима повышенной готовности можно отправить лишь следующими способами:
- в электронном виде (с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru или на электронную почту инспекции vladgji@mail.ru. Для целей проведения инспекцией проверок рекомендуется направлять обращения через ГИС ЖКХ);
- почтовым оправлением по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3 либо 600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21.
В случаях крайней необходимости посещения государственного учреждения стоит предусмотреть меры индивидуальной защиты (медицинскую маску или иные средства защиты).
ИСТОЧНИК KP.RU