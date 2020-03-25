2020-03-25T13:39:55+03:00
Звезды

Владимирская областная научная библиотека начинает проект "Встречи ОНЛАЙН"

26 марта состоится первая встреча из целого цикла
Алексей СУХОВ
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Владимирская областная научная библиотека начинает проект "Встречи в научной библиотеке ОНЛАЙН". Это серия публичных лекций и встреч в онлайн-режиме.

Культурно-просветительский проект работает с 2011 года. Он задумывался с целью популяризации научного, художественного, историко-культурного и литературного наследия Владимирской области. Люди, ведущие встречи, являются специалистами в различных областях науки и искусства и умеют интересно и просто рассказывать о сложном.

Временный запрет на проведение массовых мероприятий в библиотеке просто перевел данный проект в интернет. Трансляции лекций будут вестись на сайте библиотеки и через официальную страницу в соцсети ВКонтакте.

Программа Встреч на ближайший месяц:

26 марта, 17.00 – Литературный вечер Вадима Забабашкина.

31 марта, 13.00 – Лекция о. Аркадия Маковецкого «Православные праздники неподвижного круга».

2 апреля, 12.00 – Встреча с командиром поискового отряда «Звезда» Александром Неповинных.

9 апреля, 16.00 – Лекция доктора исторических наук Андрея Тихонова «По шолоховским местам».

16 апреля, 16.00 – Театр-пюпитр Заслуженной артистки РФ Жанны Хрулёвой по рассказу Андрея Платонова «Возвращение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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