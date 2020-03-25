26-летнего муромлянина осудят за угрозу шприцем кассиру
Кассир, испугавшись, отдала ему 2 тысячи рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего безработного муромлянина. По данным УМВД, он в феврале зашел в сетевой магазин, достал шприц и стал угрожать им кассиру. Женщина, испугавшись, отдала ему из кассы 2 тысячи рублей.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Он сказал, что уже успел потратить деньги. Уголовное дело за разбой направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU