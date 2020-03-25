Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 марта 2020 года: пока ноль

25 Март 2020 2020-03-25T12:58:43+03:00

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По состоянию на 9.00 25 марта во Владимирской области не выявлено случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5281 человек. Все они – граждане России, симптомов коронавирусной инфекции не имеют.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки – 1496 человек. В медицинских организациях региона имеется двухнедельный запас противовирусных препаратов. Кроме того, медики дополнительно закупили этиотропные противовирусные препараты.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает, что если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом. Номер телефона "горячей линии" департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8(800)707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU