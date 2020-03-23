В Гусь-Хрустальном задержали молодого человека с наркотиками

23 Март 2020 2020-03-23T14:18:28+03:00

Он сказал, что купил наркотик для себя

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19- и 23-летнего жителей города Гусь-Хрустальный обвиняют сразу по трем статьям: кража, попытка кражи и незаконное хранение наркотиков. По данным УМВД, у одного из молодых людей на улице полицейские нашли полимерный сверток. Экспертиза показала, что в нем находился 1 грамм наркотика мамба. Обвиняемый признал вину, пояснив, что наркотик купил для себя.

Также в ходе следствия полицейские установили причастность фигуранта и его знакомого к двум кражам из супермаркета в городе.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU