2020-03-21T18:10:31+03:00
Общество

Поликлинику в Красной Горбатке не будут реорганизовывать в амбулаторию

Об этом заявил директор облздрава Алексей Мозалев
Алена Головина
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Жители поселка Красная Горбатка в Селивановском районе выступили против реорганизации местной поликлиники. Лечебное учреждение является структурным подразделением Селивановской ЦРБ. До красногорбатцев дошли слухи, что поликлинику хотят "разжаловать"в амбулаторию. Люди стали собираться возле медучреждения, чтобы высказать свое несогласие. Местная власть население поддержала. И в областном центре их услышали. Директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев заявил, что ни о каком преобразовании речи не идет

.«Ни о какой реорганизации или изменении статуса учреждения здравоохранения в Красной Горбатке речи не идёт. Никаких документов на этот счёт департамент здравоохранения не издавал и не готовил», – пояснил директор облздрава.

Кроме того, Алексей Мозалев пообещал, что на работу в поликлинику привлекут новых специалистов и укомплектуют медучреждение современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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