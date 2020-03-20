2020-03-20T15:41:33+03:00
Происшествия

Предприниматель из Гусь-Хрустального незаконно занимался вывозом мусора в Гусь-Хрустальном

Заработав 14 миллионов, он заплатит 400 тысяч штрафа
Ирина Мальцева
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Около деревни Никулино в Гусь-Хрустальном районе еще в мае 2014 года закрыли местную свалку. Участок леса, загрязненного отходами, должны были рекультивировать. Но Используя Воспользовавшись ситуацией, московский предприниматель предприниматель, имевший определенный опыт работы в «мусорном» бизнесе и руководивший ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный», получил земельный участок Гусевского лесничества в аренду. Предполагалось, что он проведет изыскательские работы и рекультивирует лесные земли. В это же время бизнесмен под предлогом инвестирования стал мусорным оператором, обязавшись собирать и вывозить мусор и доставлятместных жителей и компаний и вывозить его на полигон в Камешковский район. После этого, нарушив условия аренды и инвестиционного соглашения, не имея лицензии, предприниматель стал вывозить мусор на закрытую городскую свалку. В день на станции у деревни Никулино принималось более ста тонн мусора, а на полигон Маринка в Камешковский район для утилизации не ежедневно, а в разной периодичности, вывозилось не более 30 тонн отходов. В результате за полтора с лишним года на территории закрытого полигона по указанию бизнесмена сложили 21 тонну мусора, а он заработал более четырнадцати миллионов рублей, в том числе и за счет повышения тарифов для жителей. За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии мужчина по решению суда заплатит штраф – 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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