В Петушках задержан 22-летний житель с героином: возбуждено два уголовных дела
В конце февраля полицейские задержали 22-летнего жителя соседнего региона. Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков. По данным УМВД, в момент задержания парень бросил на землю 14 свертков с сыпучим содержимым белого цвета. Закладку с таким же веществом позже нашли полицейские на одной из улиц Петушков.
Экспертиза показала, что в свертках был героин массой 23,5 грамма, что является крупным размером. В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела.
По версии следствия, свертки с героином предназначались для сбыта через тайники-закладки на территории Петушинского района.
Каналы приобретения наркотиков устанавливаются. Также полицейские проверяют причастность молодого человека к аналогичным преступлениям. Подозреваемый - под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU