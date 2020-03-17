В Петушках задержан 22-летний житель с героином: возбуждено два уголовных дела

17 Март 2020 2020-03-17T13:31:31+03:00

Молодой человек находится под стражей

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В конце февраля полицейские задержали 22-летнего жителя соседнего региона. Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков. По данным УМВД, в момент задержания парень бросил на землю 14 свертков с сыпучим содержимым белого цвета. Закладку с таким же веществом позже нашли полицейские на одной из улиц Петушков.

Экспертиза показала, что в свертках был героин массой 23,5 грамма, что является крупным размером. В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела.

По версии следствия, свертки с героином предназначались для сбыта через тайники-закладки на территории Петушинского района.

Каналы приобретения наркотиков устанавливаются. Также полицейские проверяют причастность молодого человека к аналогичным преступлениям. Подозреваемый - под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU